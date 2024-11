On Your Tail uitgesteld tot februari 2025

Na de onthulling vorig jaar zou morgen, 21 november 2024, de release van On Your Tail zijn. Met nadruk op zou, want er is nu aangekondigd dat On Your Tail is uitgesteld. De game zal nu pas in februari 2025 op de Nintendo Switch verschijnen. Voor pc is de release al eerder, namelijk op 16 december. Dat betekent dat Switch-fans langer zullen moeten wachten. De precieze releasedatum zal op een later moment bekendgemaakt worden.

Als reden van het uitstel meldt Memorable Games dat de extra tijd nodig is om de ervaring te verbeteren. Het volledige bericht kan je hieronder lezen.

So this is awkward… we're sorry for the very short notice but we want On Your Tail to be the best experience possible for the players, so we have made the difficult decision to slightly delay the game in order to make your trip to Borgo Marina even more unforgettable.

— On Your Tail (@onyourtailgame) November 19, 2024

In On Your Tail volg je Diana, terwijl ze in Borgo Marina de perfecte zomervakantie probeert te houden. Daar in dat stadje praat ze met de inwoners en gaat ze op ontdekking. Alles om maar te genieten. Maar met meerdere geheimen in het stadje zijn er genoeg raadsels om op te lossen. Daarnaast is er de mogelijkheid om minigames te spelen die je in het stadje vindt. Ben jij al klaar voor dit avontuur?

