Tomodachi Life verschijnt op Nintendo Music

Jaja, het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Op 16 april verschijnt Tomodachi Life: Living the Dream op de Switch en Switch 2 (door backwards compatibility). Om alvast in de stemming te komen kun je nu al genieten van een flinke lading aan muziek. De soundtrack van de 3DS-game Tomodachi Life staat nu namelijk in de app! Er zijn maar liefst 210 nummers die goed zijn voor 3 uur en 45 minuten. Hiervan zijn 164 nummers (goed voor 3 uur en 18 minuten) geschikt om extended te luisteren.

De volledige speellijst van Tomodachi Life op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

