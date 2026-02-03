Nieuwe cijfers voor Switch en Switch 2 zijn erg sterk

Vannochtend heeft Nintendo flink wat nieuwe cijfers onthuld voor de verkopen van de afgelopen periode. In hun updates voor de eerste drie kwartalen van het fiscale jaar wat eindigt op 31 maart zitten wel wat interessante details. Deze cijfers zijn op basis van alle verkopen van 1 april tot en met 31 december van 2025.

Allereerst de Switch 2. Die console was al van bekend dat die het erg goed deed in verschillende landen, maar het is nu bekend dat die wereldwijd maar liefst 17.37 miljoen exemplaren heeft verkocht. Ook zijn er 37.93 miljoen stuks aan software verkocht. Let wel op hier worden games door middel van upgradepacks niet bij meegeteld. Het is bekend gemaakt dat de Switch 2 wereldwijd de snelst verkopende Nintendo-hardware is ooit.

Ook de originele Switch heeft een significante mijlpaal bereikt. Niet alleen zijn er meer dan 1,5 miljard software units verkocht voor het systeem, de mijlpaal is iets veel groters. De Switch is namelijk vanaf nu officieel de best verkochte Nintendo hardware ooit. Hij zit nu meer dan een miljoen exemplaren boven de vorige recordhouder: de DS(i).