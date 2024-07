Aanstaande woensdag kunnen we basketballen in Nintendo Switch Sports!

Over twee dagen verschijnt de update van het sportspel!

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen maand werd er bekendgemaakt dat de sport basketbal toegevoegd zou worden aan Nintendo Switch Sports. Echter was het na de presentatie van 18 juni nog onbekend wanneer deze sport, middels een gratis update, beschikbaar zou worden gesteld. Gelukkig hebben we rondom dat onderwerp nu meer informatie.

Zojuist heeft Nintendo Nederland namelijk via een bericht op het platform X aangekondigd dat het woensdag 10 juli zover is. Vanaf die dag is de update vol nieuwe content immers te downloaden. Over twee dagen kunnen Switch-bezitters aan de slag met 2-tegen2-wedstrijden en 3-puntsuitdagingen en kun je de strijd aan gaan om zoveel mogelijk punten te scoren in 5 op een rij.

🏀 Maak je klaar om het veld te betreden wanneer basketbal deze woensdag, 10 juli, als gratis update naar #NintendoSwitchSports komt! pic.twitter.com/ZsNuLkNSDF — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 8, 2024

Naar welke spelmodus kijk jij het meest uit als het gaat om deze basketbal update? Laat het ons vooral weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!