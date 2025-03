Town of Zoz aangekondigd voor de Switch

Vandaag is er een nieuwe action RPG aangekondigd die een cocktail van combat en kokkerellen moet worden: Town of Zoz. De game wordt ontwikkeld en uitgegeven door Humble Games en Studio Pixanoh, die een release voor de Nintendo Switch alvast hebben bevestigd. Er is echter nog geen release window bekend, afgezien van “coming soon”, dus wie weet wanneer de titel daadwerkelijk uit zal komen.

In de aankondigingstrailer maken we kennis met Ito, het hoofdpersonage uit Town of Zoz. Met tegenzin keert hij terug naar de boerderij en het restaurant van zijn ouders. Het koken kan beginnen, met alles wat daarbij hoort. Eten staat centraal in deze game. Behalve dat het koken een van de belangrijkste game mechanics is, gebruik je eten ook om bijvoorbeeld je stats te boosten in combat, maar ook om beter bevriend te raken met de lokale bewoners. Terwijl je iedereen hierdoor beter leert kennen, ontdek je ook de vele geheimen van dit kleine pittoreske stadje. En zoals gezegd gaat het zeker niet alleen om eten. Er zijn ook genoeg vijanden die een kopje kleiner gemaakt moeten worden. Je wordt bijgestaan door Zee, die je helpt om speciale Nomos te vinden voor het bereiden van speciale gerechten. Nom nom nom!