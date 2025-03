Hello Kitty: Island Adventure al meer dan 500.000 keer verkocht in de eerste maand na release

Hello Kitty: Island Adventure al meer dan 500.000 keer verkocht in de...

Hello Kitty: Island Adventure kwam op 30 januari jl. digitaal uit voor de Nintendo Switch en pc. Ontwikkelaar Sunblink heeft nu bekendgemaakt dat de game in de eerste maand na release al meer dan 500.000 keer verkocht is. Een mooie mijlpaal. Vooral omdat er spelers zullen zijn die wachten op de fysieke release later deze maand. De fysieke DeLuxe editie ligt vanaf 25 maart in de winkels. Het bevat de game plus drie bundels voor een stevige start. Deze bundels bevatten meer dan 330 unieke items, waaronder Legacy Event-kleding en meubels, vriendschapsbloesems en crafting-materialen zoals verf en ijzererts. Grote kans dat na 25 maart het totale verkoopcijfer nog verder omhoogschiet.

Hello Kitty Island Adventure is een cozy eilandavontuur waarin je afreist naar Friendship Island. Daar is van alles te doen. Kies je outfit, praat met de bewoners en maak nieuwe vrienden. Verken het eiland, kook de lekkerste gerechten en los tal van puzzels op. Twijfel je nog over de digitale of fysieke versie? Bekijk dan de launch trailer hieronder!