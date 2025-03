Puzzel met PICROSS S Doraemon & F Characters edition

Met al vele Picross-games op de Nintendo Switch zou je verwachten dat het ooit genoeg is. Echter, ontwikkelaar Jupiter Corporation is niet van plan te stoppen. Zojuist hebben ze PICROSS S Doraemon & F Characters edition onthuld. Deze game zal vanaf 27 maart 2025 in de Nintendo eShop te koop zijn voor €10,99.

In PICROSS S Doraemon & F Characters edition vind je de bekende nonogrammen, die je met logisch denkwerk moet zien op te lossen. Daarbij zijn er verschillende modi, zoals Picross, Mega Picross, Color Picross en Clip Picross. Elke keer als je een puzzel oplost verschijnt er een plaatje als oplossing. In deze game staan die in het teken van personages uit de wereld van Fujiko F. Fujio, waaronder de bekende robotkat Doraemon!

Dit jaar is Picross 30 jaar en dat is wel een feestje waard. Ga jij dat vieren met deze of een andere Picross-game? Laat het ons weten in de reacties!