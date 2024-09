[Preview] Little Nightmares III – Supermassive laat hun kennis zien

Little Nightmares is een populaire franchise van Bandai Namco, vorig jaar werd het derde deel alweer aangekondigd op gamescom. Dit keer is de ontwikkeling in handen van een andere studio, namelijk Supermassive Games, bekend van horrorgames zoals The Quarry en The Dark Pictures-franchise. Hoewel Little Nightmares, ondanks zijn naam, geen traditionele horrorgame is, was ik toch erg benieuwd wat de nieuwe studio ermee zou doen. Zeker aangezien ze een naam hebben opgebouwd met horror. Vorig jaar kon ik al wat gameplay zien, maar dit jaar kon ik dan eindelijk ook zelf aan de slag gaan met de game.

De demo die ik kon spelen speelde zich af in een woestijnachtige omgeving met een verlaten toren, die ook al werd geteased in de aankondigingstrailer hieronder. Als speler merkte je vanaf het eerste moment dat je de stad betrad dat er een bijzondere sfeer hing. Het verlaten gebied voelde spookachtig aan, en de muziek wekte de indruk dat er elk moment iets kon gebeuren. Dit gebeurde dan ook regelmatig. Zo kwam er bijvoorbeeld plotseling een gigantische baby hand door de muur heen.

Puzzelen om te ontsnappen

Het spel is in principe redelijk duidelijk. Er zijn twee speelbare personages die samen moeten werken om verder te komen in het spel. Ze hebben namelijk unieke krachten die beide nodig zijn. Zo heeft de ene een pijl-en-boog en de ander kan er goed op los slaan met gereedschap. Ik kon in de demo in ieder geval niet wisselen tussen personages, maar het was wel mogelijk de ander (in de demo CPU gestuurd) te roepen. Die kwam dan het benodigde werk uitvoeren. Het is dus echt nodig om goed te kijken wat zich in het gedeelte van het spel bevindt en wie dat moet oplossen. Of dit nu een CPU is of iemand met wie je online het spel speelt (gemiste kans dat er geen local play is).

De puzzels die je moet oplossen om naar het volgende gebied te gaan zijn in principe redelijk gemakkelijk en voor zichzelf sprekend. Mits je dus goed op je omgeving let. Zo zat ik een periode van mijn sessie vast omdat er ergens in een donker hoekje iets zat waar ik iets mee moest doen. In de demo die ik speelde, heb ik ook een nieuw voorwerp gekregen die al meteen van enorme waarde was. Een soort parasol die je kon gebruiken om met luchtstromen omhoog te gaan of je val te breken. Ik hoop dat er naarmate de game vordert er meer voorwerpen komen om de gameplay diverser te maken.

Dit is natuurlijk een erg vroege demo geweest. De game verschijnt pas in 2025. Toch ben ik bang voor bepaalde details die nu nog niet goed afgewerkt zijn. Zo zijn bepaalde animaties niet helemaal goed afgewerkt nog. Ook snap ik dat de belichting expres wat donkerder is voor de sfeer, maar sommige plekken waren wel erg donker waardoor details slecht te zien waren. Nu is dat iets wat vaak in latere development versies wordt opgelost, maar toch.

Voorlopige conclusie

Little Nightmares III voelt anders dan zijn voorgangers. Niet op een slechte manier, dat zeker niet. De nieuwe studio is bezig iets goed neer te zetten. Tenminste, als ik het op de demo baseer. De atmosfeer van het spel is echt top notch en de puzzels beginnen makkelijk, maar kregen nog voor het einde van de demo al wat diepgang. Ik ben in elk geval benieuwd naar meer.

