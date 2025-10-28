Two Point Museum is vanaf vandaag te spelen – nieuwe DLC aangekondigd

Vanaf vandaag is Two Point Museum op de Nintendo Switch 2 te spelen. Gisteren nog werd er voorafgaand aan de release een uur aan gameplaybeelden gedeeld. Vandaag, op de dag dat de game verschijnt, wordt door SEGA en ontwikkelaar Two Point Studios ook bekendgemaakt dat er nieuwe DLC aanstaande is. Deze Zooseum-DLC heeft nog geen precieze releasedatum. Wel weten we dat we de nieuwe content nog deze winter mogen verwachten.

De Zooseum-DLC voegt een gloednieuwe museumlocatie toe, volledig gewijd aan de wonderen van het wildlife. Wildlife experts worden opgeroepen om een ​​ongelooflijke verscheidenheid aan dieren te redden, te genezen, groot te brengen en weer in het wild te brengen. Terwijl jij je museum op spannende en onverwachte manieren uitbreidt. Bekijk vooral de teasertrailer hieronder als je nieuwsgierig bent. Ook vind je onderaan dit bericht de Nintendo Switch 2-launchtrailer voor Two Point Museum.

Waar gaat Two Point Museum over?

Two Point Museum is inmiddels het derde deel in de Two Point-reeks van Two Point Studios. Zoals de naam al aangeeft, verruil je hier het ziekenhuis en de universiteit voor je eigen museum. Als speler ontwerp, beheer en ontwikkel je verschillende musea. Locaties zijn onder andere de prehistorie, een aquarium en het heelal. In de game stuur je experts op expeditie naar verre plekken om nieuwe artefacten te zoeken. Deze kun je vervolgens tentoonstellen in jouw museum zodat er diverse gasten op af komen. Verder is er nog een sandboxmodus te vinden, mag je jouw eigen stickerboek vullen en zijn er meer dan 350 decoratieve voorwerpen om jouw museum eigen te maken.

Wij zijn de game momenteel aan het spelen. Mocht je benieuwd zijn naar onze ervaringen voordat je zelf aan de slag gaat, nog even geduld. Uiterlijk begin volgende week komt onze review online!

Launchtrailer

Teasertrailer Zooseum-DLC