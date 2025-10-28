Soundtrack New Super Mario Bros. toegevoegd aan Nintendo Music

Het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek. Na de soundtrack van de Game Boy-game Metroid II – Return of Samus vorige week, gaat het deze week om een DS-game uit 2006. Alle deuntjes van New Super Mario Bros. zijn toegevoegd aan Nintendo Music. Het gaat om 60 nummers met een totale speelduur van 1 uur en 20 minuten.

Music from the Nintendo DS game New Super Mario Bros. is now available on the #NintendoMusic app!



Listen now: https://t.co/rShEOjTvgU pic.twitter.com/gGrjHrMitb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 28, 2025

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

