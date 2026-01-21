Ubisoft cancelt zes projecten, stelt er zeven uit en kondigt reorganisatie aan

Ubisoft, ooit één van de grootste spelers op de game markt, verkeerd nu al jaren in zwaar weer. Het oorspronkelijke familiebedrijf achter grote franchises als Assassin’s Creed, Ray-Man, Rabbids, Prince of Persia, Far Cry en Tom Clancy (via een licentie) is de afgelopen jaren flink onderuit gegaan. Zo was in 2018 een aandeel in het bedrijf meer dan 100 euro waard, maar ondertussen zijn ze hard gekelderd naar zo’n 6 à 7 euro.

Ze hebben al verschillende pogingen gedaan hun koers te wijzigen met reorgganisaties, maar helaas komt hier nog een ronde voor aan. Zo reorganiseren ze hun studio’s in vijf creatieve huizen. Ieder met een eigen doel. Zo worden casual games in het vijfde huis geplaatst en Assassin’s Creed, Far Cry en Rainbow Six in het eerste huis. De exacte verdeling zie je hieronder. Vier nieuwe IP’s die in ontwikkeling zijn worden later ingedeeld.

CH1 (Vantage Studios), focused on scaling and extending Ubisoft’s largest and established franchises to turn them into annual billionaire brands; Brands: Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six

CH2 dedicated to competitive and cooperative shooter experiences; Brands including The Division, Ghost Recon, Splinter Cell

CH3 designed to operate a roster of select, sharp Live experiences;

o

Brands including For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones

CH4 dedicated to immersive fantasy worlds and narrative-driven universes; Brands including Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil

CH5 focused on reclaiming position in casual and family-friendly games. Brands including Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro



Ontslagen, annulaties en vertragingen

Daarnaast gaat deze reorganisatie gepaard met ontslagen. Hier wordt 12 februari meer over bekend gemaakt. Naast de ontslagen worden er ook zes games geannuleerd. Eén hiervan is de lang verwachtte Prince of Persia: Sands of Time Remake. Andere games zijn niet bekend gemaakt. Van de uitgestelde games is één van de games zeer waarschijnlijk de lang verwachtte remake van Assassin’s Creed IV: Black Flag.