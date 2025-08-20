Ubisoft kondigt The Rogue Prince of Persia aan

Ondanks dat het succesvolle Prince of Persia: The Lost Crown geen vervolg krijgt, lijkt Ubisoft de franchise zeker nog niet de rug toe te hebben gekeerd. Er gingen al een tijdje geruchten rond over dat The Rogue Prince of Persia naar Nintendo Switch zou komen, gebaseerd op een rating die in Australië opdook. Ubisoft bevestigt deze geruchten nu: de game komt eraan. Hoewel een exacte releasedatum nog niet bekend is, weten we wel dat we de titel later dit jaar mogen verwachten.

The Rogue Prince of Persia is al enige tijd in early access te spelen op pc. De 2D-aanpak van The Lost Crown wordt doorgezet in deze nieuwe game. Deze keer in de vorm van een roguelite action-platformer in plaats van een metroidvania. De studio achter Dead Cells, Evil Empire, neemt de development voor zijn rekening, en die lui hebben natuurlijk al een dosis ervaring in dit genre. Dus – wat kunnen we verwachten?

In het kort: jij bent de prins, en je moet Perzië redden. Nog niet heel verrassend tot nu toe, toch? Aan het begin van de game word je wakker in een Oase vlak buiten de hoofdstad van je koninkrijk. Er is een invasie gaande, en die ga jij proberen tegen te houden. Omdat het een roguelite is, zul je regelmatig het loodje leggen. Elke keer dat dit gebeurt, keer je terug naar de Oase. Tijdens elke run ontdek je nieuwe gebieden, ontrafel je meer van het non-lineaire verhaal en vecht je met diverse dodelijke wapens en indrukwekkende skills die je gebruikt door middel van medaillons. Tijdens een run kun je desgewenst van build veranderen, en na elke run speel je nieuwe wapens, medaillons en meer vrij. De onderstaande trailer laat het allemaal zien. Vooruit, nog één run dan.