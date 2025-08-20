Tiny Lands 2 vindt in november een plekje op de Nintendo Switch

In juni 2024 liet ontwikkelaar Hyper Three Studio weten dat Tiny Lands 2 in 2025 naar de Nintendo Switch gaat komen. Wanneer precies was nog even de vraag, maar inmiddels hebben we een exacte releasedatum mogen ontvangen. Het vervolg op Tiny Lands verschijnt namelijk donderdag 6 november op Nintendo’s eerste hybride console. Bij dit nieuws hoort natuurlijk ook een gloednieuwe trailer, welke dan ook onderaan dit artikel te bekijken is.

In Tiny Lands 2 ga je opzoek naar alle verschillen tussen fotorealistische 3D diorama’s, die bestaan uit alledaagse objecten. Je vindt de afwijkende voorwerpen door de kleine omgevingen vanuit elke hoek te bekijken. Als je dacht dat het alleen hierbij zou blijven, dan heb je het mis. Nieuw is namelijk dat er puzzelstukjes in de scènes verstopt zitten. Evenals is er een hintsysteem aanwezig, zijn er toegankelijkheidopties voor kleurenblindheid en kun je met z’n tweeën lokaal opzoek naar items die op de twee miniatuurlandschappen niet identiek aan elkaar zijn. Als laatste kun jij je nog uitleven met de nieuwe fotomodus door gebruikt te maken van stickers en camera-effecten. Gaat het jouw lukken om alle verschillen te vinden?