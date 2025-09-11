Uitgever Acclaim keert terug

De wat oudere gamers kennen wellicht Acclaim nog wel. Acclaim Entertainment, Inc. was een Amerikaans computerspelontwikkelaar en uitgever en bracht games uit voor onder andere consoles van Sony, Nintendo en Microsoft. Het faillissement in 2004 betekende echter het einde van Acclaim. Het logo en de merknaam werden opgekocht door het niet-gerelateerde bedrijf Acclaim Games. Na meer dan 20 jaar keert de uitgever echter terug en kondigt meteen een aantal games aan!

Acclaim kondigde hun terugkeer aan met een #PlayAcclaim Showcase en daar werden meteen 9 spellen getoond. Veelal is nog niet bekend op welke platformen de games zullen verschijnen. Wel is van Basketball Classics bekend dat de game naar de originele Nintendo Switch zal komen. De volgende titels zijn onthuld:

Basketball Classics

GRIDbeat!

Ground Zero Hero

HYPERyuki: Snowboard Syndicate

Katanaut

Pixel Washer

Talaka

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Tossdown

Ben je benieuwd geworden naar de terugkeer van Acclaim? De showcase is hieronder te bewonderen!