Single-player demo staat in de startblokken voor Sonic Racing: CrossWorlds

De nieuwe Sonic-game – Sonic Racing: CrossWorlds – crosst op 25 september naar verschillende consoles. Wie al in de startblokken staat om deze game te spelen zal blij zijn met het bericht dat vanaf volgende week woensdag 17 september een gratis single-player demo beschikbaar komt. Dat maakt SEGA via X bekend:

A free, single-player demo for Sonic Racing: CrossWorlds will be arriving Wednesday, September 17 at 12:01AM (ET)!



Now's your chance to try out the game ahead of its official release! pic.twitter.com/t1ItHIcRiP — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) September 10, 2025

Mocht je echt nog geen idee hebben van wat je van CrossWorlds mag verwachten, lees dan gewoon onze preview. Wij hebben deze spectaculaire racegame al mogen ervaren tijdens Gamescom 2025 en dat smaakte absoluut naar meer. Sonic Racing: CrossWorlds is zeker niet de eerste racegame in het teken van de blauwe snelheidsduivel. In 2019 kwam Team Sonic Racing uit voor de Switch (lees hier onze review), en wat dacht je van de oudere Sonic Riders-games voor de Nintendo GameCube? Allebei unieke racegames. Met CrossWorlds blijft SEGA trouw aan de klassieke Sonic Racing-formule, maar brengt het tegelijkertijd frisse vernieuwingen.

Sonic Racing: CrossWorlds komt op 25 september 2025 naar PlayStation, Xbox, pc en Nintendo Switch. De game verschijnt zowel fysiek als digitaal en is al te pre-orderen. De release voor de Nintendo Switch 2 laat iets langer op zich wachten, die volgt later dit jaar. Goed om te weten is dat er tussen de beide Switch-versies wel een prijsverschil zit. Voor de Switch 1 kost CrossWorlds €59,99, terwijl dit voor de Switch 2 €69,99 zal zijn. Wil je de game op 25 september meteen kunnen spelen en niet wachten op de Switch 2-release? Er gaat een (betaald) upgradepack uitkomen waarmee je jouw Switch 1-versie desgewenst kunt upgraden naar de Switch 2-variant.

Wil jij de aangekondigde demo gaan spelen? Laat het ons weten in de reacties!