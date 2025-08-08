Nieuwe distributie in Pokémon Scarlet & Violet: Shiny Wo-Chien en Tera Shards

In Pokémon Scarlet & Violet is een nieuwe Mystery Gift-distributie gestart. Spelers kunnen nu een speciale Shiny Wo-Chien ontvangen als beloning voor het gezamenlijk verslaan van maar liefst 6.078.885 Shiny Wo-Chien in raids. Deze zeldzame Pokémon is te claimen via Mystery Gift → Get via Internet en blijft beschikbaar tot en met 30 september 2025.
Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen alle spelers ook 100 Grass Tera Shards, 100 Bug Tera Shards, 100 Poison Tera Shards en 100 Fairy Tera Shards. Met deze shards kun je het Tera-type van je Pokémon aanpassen en zo nieuwe tactieken voor gevechten bedenken. Wo-Chien is normaal gesproken shiny locked, wat betekent dat de shiny variant in het spel niet te vinden is. Deze distributie is dus een unieke kans om hem toch aan je collectie toe te voegen.
Ga jij eerst voor de Shiny Wo-Chien of gebruik je de shards om je team te versterken? Laat het weten in de reacties!