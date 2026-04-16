Under Par Golf Architect is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2

Iets meer dan een jaar geleden schreven we dat Under Par Golf Architect naar Nintendo’s eerste hybride console zou komen. Helaas werden de plannen begin dit jaar gewijzigd, waardoor het spel alleen speelbaar zou zijn op de Switch 2. Vandaag is de game dan eindelijk officieel te koop via de Nintendo eShop voor een bedrag van €19,99. Om dat te vieren is er zoals gewoonlijk een releasetrailer online gezet, die je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Heb jij altijd al gedroomd om jouw eigen golfbanen te ontwerpen en deze uit te proberen? Dan is Under Par Golf Architect hét spel voor jou! Met alle banen die je gemaakt hebt, bouw je een volledig resort met daarin onder andere restaurants, zwembaden en andere faciliteiten. Aankleding door middel van bomen, zand en paden mag natuurlijk niet ontbreken. Tevens hoeft de grond voor jouw golfbaan niet alleen maar plat te zijn, want er is ook de mogelijkheid om het terrein volledig aan te passen met bijvoorbeeld heuveltjes.