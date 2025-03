Under Par Golf Architect komt naar de Nintendo Switch

Ongeveer een dag geleden werd er via het YouTube-kanaal van Broken Arms Games een spel genaamd Under Par Golf Architect aangekondigd. Deze game komt naar diverse consoles, waaronder de Nintendo Switch. Wanneer deze titel te spelen is blijft echter nog even de vraag: er is namelijk niks rondom de release vrijgegeven. Gelukkig kun je onderaan dit artikel al wel een trailer bekijken om alvast in de stemming te komen.

Heb jij altijd al gedroomd om jouw eigen golfbanen te ontwerpen en deze uit te proberen? Dan is Under Par Golf Architect hét spel voor jou! Met alle banen die je gemaakt hebt, bouw je een volledig resort met daarin onder andere restaurants, zwembaden en andere faciliteiten. Aankleding door middel van bomen, zand en paden mag natuurlijk niet ontbreken. Tevens hoeft de grond voor jouw golfbaan niet alleen maar plat te zijn, want er is ook de mogelijkheid om het terrein volledig aan te passen met bijvoorbeeld heuveltjes.