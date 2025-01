Zo maak je kans om binnenkort de Switch 2 uit te proberen!

Nintendo heeft vandaag de Nintendo Switch 2 onthuld aan de hand van een korte video. Op 2 april zal er meer informatie vrij worden gegeven over de nieuwe console, en daarna zullen er ook wereldwijd hands-on events plaats gaan vinden. Dit zal ook in de omgeving van Amsterdam zijn, namelijk in Zaandam. Hoe maak jij kans om tussen 9 en 11 mei kennis maken met de nieuwe console van Nintendo? We leggen je het hieronder uit!

Tickets worden gratis toegewezen op basis van een willekeurige loting. Schrijf je in tijdens de inschrijfperiode voor een kans om het evenement te bezoeken. Inschrijven voor het evenement in Amsterdam is mogelijk tussen 18 januari om 15:00 en 26 januari om 23:59. Goed om te weten: je hebt een gratis Nintendo-account nodig om je in te schrijven en je moet minimaal 18 jaar oud zijn. Je kunt je slechts voor één evenement in Europa inschrijven. Meer informatie over het inschrijven kun je hier vinden.