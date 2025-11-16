Unto Deepest Depths krijgt Switch 2-releasedatum

Turn-based strategy game Unto Deepest Depths heeft een releasedatum voor Nintendo Switch gekregen. De game van Flynn’s Arcade en McCollum Games werd aanvankelijk eind september aangekondigd voor Nintendo. Een releasedatum bleef destijds uit. Vandaag is echter bekendgemaakt dat de titel op 11 december uitkomt.

Unto Deepest Depths is een game die de vaart er goed in houdt. Afwachten is er niet bij, want je units MOETEN zich elke beurt verplaatsen en aanvallen. Daar komt dus best wat strategie bij kijken, zeker omdat sommige units nogal, ehm, explosief zijn. En je wilt natuurlijk liever niet je eigen manschappen opblazen. Naarmate je steeds meer bloedstollende vijanden verslaat, krijg je XP die je gebruikt om je units te upgraden en uit te breiden. Je bepaalt zelf hoe je dat doet, maar nogmaals: strategie is belangrijk. Unto Deepest Depths neemt je mee door vijf verschillende biomen, allemaal met een minimalistische artstyle en – veel belangrijker – allemaal procedureel gegenereerd. Je zult zeker uitgedaagd worden, maar als je je skills nog meer op de proef wilt stellen zijn er extra moeilijkheidsgraden om vrij te spelen.

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.