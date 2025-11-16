Firmware-update Switch 2 lost meer backwards compatibility-problemen op

Hoewel veel Switch 1-games te spelen zijn op de Switch 2, gaat dat tot dusver nog niet altijd zonder slag of stoot. Gelukkig is Nintendo achter de schermen druk bezig om deze problemen op te lossen door regelmatig een firmware-update uit te brengen. Eerder deze week heeft Nintendo een grote firmware-update uitgerold voor de Switch 2. Deze introduceert fixes voor een flink scala aan Switch 1-titels die nog niet soepel genoeg draaiden op de nieuwe console. Uitschieters in de lijst zijn Xenoblade Chronicles X, Hitman 3 en Arkham Knight. Deze laatste draaide op de Switch 2 al een stuk beter dan op de Switch 1, maar helemaal vlekkeloos was het nog niet.
Het gaat om de volgende Switch-games:
- Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic
- A Clockwork Ley-Line: Kagerou ni Samayou Majo
- Aokana: Four Rhythms Across the Blue (JP version)
- Arcade Party
- Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute
- Batman: Arkham Knight
- Genso Manege
- Godlike Burger
- Hitman 3 Cloud Version
- KarmaZoo
- Model Debut #Nicola
- S.N.I.P.E.R.: Hunter Scope
- They Bleed Pixels
- Tokyo Xanadu eX+
- Touhou Genso Wanderer Reloaded
- Windjammers
- Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition