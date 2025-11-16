Nee, de outfit van Zelda op de filmset zegt niets over de setting

Van de week verschenen er beelden vanuit Nieuw-Zeeland vanaf de set van de aankomende The Legend of Zelda-film. Hier zien Bo Bragason als Zelda in een outfit en nog een ander personage die nog onbevestigd is. Het is hiervan niet onwaarschijnlijk dat het een Impa is. Echter, het internet gaat natuurlijk meteen los met de beelden en trekt een conclusie die niet te trekken valt.

Zo zou de film gebaseerd zijn op Breath of the Wild door de blauwe outfit. Dit is als je kijkt naar de feiten niet logisch. Vanaf onderstaande screenshot uit de video, zie je hoewel het een wazige foto is, dat de outfit weinig details en koninklijke elementen heeft. De outfit van Breath of the Wild daarentegen heeft veel meer details zoals de Hylian Crest en is veel meer battle ready dan wat je in de video zit. Zo is het echt een shirt met een broek in plaats van het langere wat je in de video ziet.

Er is geen enkele indicatie verder dat de film op een specifieke game gebaseerd is en waarschijnlijk zal het juist inspiratie uit verschillende games oppakken. Dat Zelda op deze shots in een bos geen paars/roze draagt, zegt in de basis vrij weinig. Het is namelijk niet de eerste keer dat Zelda andere outfits draagt, soms ook juist om zich te verbergen. Denk aan haar vorm als de mannelijke Sheik in Ocarina of Time.

Dus voor beide kanten: juich niet als je hoopt op een Breath of the Wild-film en wordt niet teleurgesteld als je er niet op hoopte. Deze beelden zeggen namelijk helemaal, maar dan ook helemaal niets over het plot van de film.