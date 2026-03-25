Update 1.1 aangekondigd voor Rayman: 30th Anniversary Edition

Rayman: 30th Anniversary Edition is alweer enkele weken te spelen, dus hoog tijd voor een eerste update. Ubisoft en Digital Eclipse hebben deze eerder vandaag dan ook aangekondigd. In april moet hij worden uitgerold. De patch notes laten een aardige lijst met bug fixes zien.

De volledige patch notes kun je hier lezen, maar we zullen de belangrijkste punten hier ook even noemen. De Rewind-functie is aangepakt. Hij werkt nu vloeiender en kan desgewenst ook uitgeschakeld worden voor wie geen hulpmiddelen wil. Ook de legacy game saves zijn verbeterd. Je verliest nu niet meer je voortgang bij bepaalde versies van de game en kunt verschillende profielen maken. Verder zijn er verschillende problemen met de muziek, geluidseffecten en ondertiteling opgelost.

Er worden met deze update dus redelijk wat problemen met deze re-release van Rayman aangepakt, maar het lijkt erop dat de olifant in de kamer nog niet is geadresseerd. Dat is natuurlijk de soundtrack. Rayman: 30th Anniversary Edition heeft namelijk een vernieuwde soundtrack gekregen, en hoewel de componist daar zijn hart en ziel in heeft gestopt, valt deze keuze niet in de smaak bij de fans. Want, zo luiden de kreten op forums en onder nieuwsberichten, de muziek van de originele Rayman is het hart van de game. Er zijn sindsdien geluiden geweest dat Ubisoft onderzoekt of het mogelijk is om de originele OST alsnog toe te voegen. Het is afwachten of dat ook daadwerkelijk zal lukken.