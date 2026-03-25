Nintendo Switch 2-editie van Disney Dreamlight Valley is nu speelbaar

September 2022 verscheen Disney Dreamlight Valley op alle grote spelcomputers en PC. De game is dus al een aantal jaar speelbaar, maar vandaag is er een Nintendo Switch 2-editie op de markt gebracht. Die brengt onder andere betere laadtijden met zich mee en verhoogt het voorwerpen limiet naar 6000. Mocht je al in bezit zijn van de Switch-versie, dan is het mogelijk om de gratis upgradepack te downloaden. Ben je dankzij deze verbeterde editie geïnteresseerd geraakt in deze titel? Dan is die te koop voor een bedrag van €39,99.

Disney Dreamlight Valley is een levenssimulatiespel, waarin je een wereld verkent vol Disney-magie. Er staan talloze missies, ontdekkingstochten en leuke activiteiten voor je klaar die je samen beleeft met bekende gezichten van de Disney- en Pixar-franchise. Het grote doel van deze game is om het Droomkasteel te bevrijden uit de klauwen van het Grote Vergeten. Echter kun je daarnaast vriendschappen sluiten door te tuinieren met WALL-E, koken met Remy en vissen met Goofy.