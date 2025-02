Urban Myth Dissolution Center krijgt launchtrailer

Tijdens Gamescom konden we afgelopen jaar al kennis maken met Urban Myth Dissolution Center. Ondanks dat de game op dat moment nog niet op onze radar stond, waren we in onze preview wél al erg enthousiast. Inmiddels is Urban Myth Dissolution Center dan eindelijk verschenen op de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk ook een bijbehorende launchtrailer bij, welke je hieronder kunt bewonderen.

Urban Myth Dissolution Center neemt je mee op een episodisch digitaal mysterie-avontuur, waarin verschillende stedelijke mythen die het internet teisteren worden verkend. Je bestuurt in deze game Azami tijdens het detectivewerk, verzamelt aanwijzingen en social media berichten om de waarheid achter elke stedelijke mythe te ontrafelen, evenals het verborgen verleden van elke cliënt en waarom ze met elke eigenaardigheid in aanraking kwamen.

Klinkt het allemaal nog wat warrig? Bekijk dan zeker onderstaande launchtrailer!