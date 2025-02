HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT trailer toont de verschillende modi én de releasedatum

HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT heeft eindelijk een releasedatum. De game zou oorspronkelijk vorig jaar moeten verschijnen, maar moest uitgesteld worden. Nu heeft Arc System Works Co., Ltd. een nieuwe datum onthuld. De game zal op 17 juli verschijnen voor de Switch, PS5 en pc. Vanaf die dag kunnen fans van de serie genieten van de nieuwe vechtgame in het universum van de populaire serie.

HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT heeft op het begin 16 verschillende personages om mee te spelen met allemaal hun unieke vechtstijlen en vaardigheden. De pre-orders voor PS5 en pc beginnen vandaag al, de Switch zal later beginnen. Voor spelers die de Deluxe Edition bestellen krijgen ze 48 uur eerder toegang tot de game en speciale variaties van personages. Welke je krijgt is afhankelijk van het platform. Killua is voor de PS5, Hisoka voor pc en Switch spelers krijgen een variatie van Gon.

Daarnaast zullen er fysieke versies komen voor de Switch-versie en de PS5-versie. Zowel een normale editie als een Limited Edition. Deze tweede bevat naast de game een speciale doos, een boekje, een shirt, een acrylic stand, de season pass, costume pack en een tapestry. De prijzen hiervan zijn nog niet bekend.

NENxIMPACT is een fighting game waarbij spelers teams van drie personages maken om te vechten tegen andere teams door middel van een tag systeem. Je kunt je spelers dus met elkaar wisselen of gebruiken voor een assist.

Nieuwe trailer toont de modi

De game zal verschillende modi hebben voor de speler. Er zullen modi komen om offline en online te spelen. Onderstaande trailer gaat alle features uitgebreid langs, maar een kort samengevat:

Offline zal het spel beschikking hebben tot dingen als Free Battle waar je tegen de CPU en lokaal tegen anderen kunt spelen. Ook zul je de mogelijkheid hebben om te oefenen in de Training modus. Hierin kun je ook je gameplay opnemen om elementen terug te kijken om jezelf te verbeteren.

Mocht je even geen zin hebben om los te vechten, dan is er ook een verhaalmodus waarin iconische scenes worden herbeleefd. Heb je hier nog niet genoeg aan dan zijn er verschillende uitdagingen zoals de Sky Arena waar je uitgedaagd wordt in uitdagende gevechten.

Online heeft de populaire rollback netcode voor een goede en soepele ervaring. Je kunt hiermee spelers van over de hele wereld uitdagen voor gevechten. Zowel casual of in Ranked Matches waarin je als doel kunt hebben de rank van Triple Hunter te behalen.

De verschillende modi (zowel offline als online) geven spelers bovendien de kans verschillende verzamelitems te verzamelen. Genoeg te beleven dus. Ook komen er de komende tijd nieuwe personages. De eerste verschijnt in de winter van dit jaar en is Neferpitou.