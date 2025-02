Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition trailer toont meer van de wereld en verbeteringen

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition verschijnt op 20 maart voor de Nintendo Switch en komt met flink wat verbeteringen voor spelers vergeleken met de Wii U-versie. Zo wordt het verkennen van Mira verbeterd door het grinden voor grondstoffen, maar ook grafisch zijn er flinke verbeteringen en krijg je meer vrijheden met het maken van je personage.

In Chronicles X speel je als één van de laatste overlevende mensen die neergestort zijn op de planeet Mira. Met als laatste stad van de mensheid, New Los Angeles, als je thuisbasis moet je de gevaarlijke wereld verkennen en op zoek gaan naar andere mensen in stasis. Hiervoor heb je krachtige wapens tot je beschikking, maar ook de Skells, grote exoskeletten waarmee je rond kunt vliegen. In de onderstaande trailer worden verschillende gameplay elementen besproken en getoond, met een bijzondere tease. Er wordt namelijk een tipje van de sluier opgelicht betreffende het nieuwe stuk verhaal wat in de game zit. Dit verhaal is exclusief voor deze Switch-versie.

Spelers die vóór 6 april de digitale versie van Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition kopen in de Nintendo eShop of My Nintendo Store ontvangen een in-game Exploration Support Package vol handige voorwerpen om het avontuur goed mee te beginnen, zoals credits, wapens, pantsers en meer. Ook kopers van de fysieke versies krijgen toegang tot deze bonusitems. Deze komen namelijk met een code om de items voor 6 april te verkrijgen.

De game is nu al te bestellen via verschillende winkels waaronder de My Nintendo Store. Hier zijn er twee edities beschikbaar. De normale editie en de Megabundle. Beide versies komen met een gratis keychain en de Megabundle heeft nog extra stickers en een deskmat.

