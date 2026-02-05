TOKYO SCRAMBLE verschijnt volgende week als een Switch 2-exclusive

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase vanmiddag werden verschillende Switch 2-exclusive titels aangekondigd. Zo verschijnt Orbitals aankomende zomer. Eentje die al veel eerder te spelen gaat zijn is TOKYO SCRAMBLE. Dit zintuigprikkelende survival-puzzel-actiespel komt volgende week al, op 11 februari, naar de Switch 2. Bekijk de nieuwe trailer hieronder en krijg een indruk van dit bloedstollende avontuur. Ben je dan al direct overtuigd, dan kun je via de Nintendo eShop al een pre-order plaatsen.

In TOKYO SCRAMBLE speel je als Anne, een middelbare scholier die in de krochten van Tokio terechtkomt. Neem het op tegen een diverse en dodelijke reeks Zino (mysterieuze beesten die op dinosaurussen lijken) terwijl je je een weg baant door het verraderlijke landschap. Het enige dat jij wil is terugkeren naar je huis boven de grond. Gebruik je verstand om te vluchten, af te leiden en terug te vechten op elke mogelijke manier. Heb jij het in je om levend uit deze prehistorische wereld te ontsnappen?

Bereid je voor op zogenaamde multi-genre-actiegameplay:

Vechten: Anticipeer vijandelijke aanvallen en sla terug met behulp van apps

Sluipen: Ontwijk vijanden door ongehoord te bewegen en uit het zicht te blijven

Strategie: Gebruik apps om vijanden af te leiden en te slim af te zijn

Komt TOKYO SCRAMBLE op jouw wensenlijstje?