Vampire Crawlers krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Vampire Crawlers heeft een releasedatum gekregen. Deze game, welke afgelopen november werd aangekondigd, is de volgende game van de ontwikkelaars van de intens populaire Vampire Survivors. Toen stond de releasedatum op ‘ergens in 2026’, maar nu hebben Poncle en Nosebleed Interactive laten weten dat de game op 21 april verschijnt. Om dit nieuws bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen, welke net zo absurd is als de game zelf (op een goede manier). Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Vampire Crawlers is een turbo wildcard game, ofwel een turn-based card-driven BLOBBER game met roguelike elementen. Wat dat inhoudt? Dat je in de wereld van Vampire Survivors een dungeon crawler game aan het spelen bent waarin je een deck probeert te bouwen dat zo overpowered is dat je de game breekt. Zo kun je bijvoorbeeld kaarten in een bepaalde volgorde spelen, waarbij elke kaart het effect van de volgende kaart verdubbeld. Gebruik daarnaast kaarten om dit effect gaande te houden en ga ervoor… 10,20,30… kun jij het oneindige halen? Maar wees gerust, je kunt de game zo snel spelen als je zelf wilt. Je kunt de tijd nemen om tactisch en langzaam te werk te gaan… of zo snel spelen als menselijk mogelijk is. De uitkomst zal in ieder geval goed zijn!