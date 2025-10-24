Hyrule Warriors: Age of Imprisonment heeft een nieuwe trailer met nieuwe personages en vijanden

Over een kleine twee weken is het zo ver, dan krijgen we de details over wat er met Zelda is gebeurd in het verleden van Tears of the Kingdom. Op 6 november verschijnt namelijk Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. In deze game volg je het verhaal van de tijdsperiode van de eerste koning en koningin van Hyrule en hun oorspronkelijke gevecht tegen Ganondorf. Het spel moet het canonical verhaal vertellen en zou dus precies moeten aansluiten op Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

De trailer toont enkele nieuwe personages en vijanden, maar ook genoeg nieuwe beelden van bekende gezichten zoals de sages, Zelda, Rauru, Sonia en Ganondorf. Naast de verhaalsetting en sommigen van de personages weten we nog niets over de game. Zo weten we bijvoorbeeld ook niet wat voor extra modussen en opties er in het spel zullen komen.

De game kun je in de eShop en vele winkels al bestellen. Zoals op de My Nintendo Store.