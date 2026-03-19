Vervolg op otome-game 9 R.I.P. komt ook naar het Westen

Op 15 oktober 2024 kwam de wat ‘creepy’ otome-game 9. R.I.P. uit in het Westen. Een toepasselijk moment in de maand van Halloween. Inmiddels zijn we zo’n 1,5 jaar verder en verscheen het vervolg op de titel afgelopen september al in Japan. Otome-fans in het Westen hoopten dan ook al op een aankondiging zoals we die zojuist van Idea Factory International kregen. Want 9 R.I.P. Sequel gaat ook weer bij ons voor de Nintendo Switch gereleased worden! Wanneer precies is nog niet bekendgemaakt, maar het zal ergens in 2026 moeten gebeuren. Het zou zomaar weer eens september/oktober kunnen gaan worden… Wel weten we dat de game zowel digitaal als fysiek verkocht gaat worden.

9 R.I.P. is een otome die zich richt op het bovennatuurlijke. Iets waar de hoofdpersoon – Misa Isshiki – helemaal niet in gelooft trouwens, al die onzin! Maar je voelt de bui ongetwijfeld al hangen. Afhankelijk van jouw keuzes kom je namelijk in contact met verschillende soorten bovennatuurlijke verschijnselen én mannen! Het vervolg gaat verder waar het eerste deel eindigde. Na de gebeurtenissen van 9 R.I.P. bevindt Misa zich op een kruispunt in haar liefdesleven en moet ze de gevolgen van haar daden tijdens haar tweede jaar op de middelbare school onder ogen zien. Nieuwe uitdagingen wachten op haar, afhankelijk van de keuzes die ze maakt. Zal ze hetzelfde pad blijven volgen of een compleet andere weg inslaan?

Het vervolg bevat 9 complete verhaallijnen, waaronder directe vervolgen op de Hemelse en Goddelijke Eindes uit 9 R.I.P. Daarnaast introduceert het nieuwe personages en bonuscontent. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder en ontmoet alle 9 potentiële liefdespartners uit het eerste spel, samen met een voorproefje van de nieuwe personages. Vergeet vooral ook niet een kijkje te nemen op de nieuw gelanceerde officiële website!

