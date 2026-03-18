Cat Me If You Can verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch

Dankzij een trailer die ontwikkelaar en uitgever Cosmic Stag Games op haar YouTube-kanaal heeft geplaatst, weten we dat Cat Me If You Can een Switch-release gaat krijgen. De game komt evenals naar Steam en Xbox Series S/X en zal aankomende zomer verschijnen. Wil je graag wat gameplay zien? Neem dan vooral een kijkje naar de trailer onderaan dit artikel.

Cat Me If You Can speelt zich af in zwart-wit 3D-werelden waar je opzoek moet gaan naar talloze katten. Heb je een harige vriend gevonden? Maak dan vooral een foto met jouw camera om het moment vast te leggen! Als je geen nieuwe katjes meer kunt vinden, dan kun je aan de slag gaan met puzzels. Alleen als je alle aanwijzingen ontcijfert, kun je ze allemaal vinden! Gaat het jou lukken om de koning onder de katten te vinden?