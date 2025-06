Bravely Default Flying Fairy HD Remaster nu te koop

RPG Bravely Default kwam zo’n 13 jaar geleden uit voor de 3DS en werd erg goed ontvangen. Het is dan ook niet gek dat Square Enix met de Switch 2 zijn kans schoon zag deze game opnieuw uit te brengen voor een nieuwe generatie. Soms is het echter even afwachten of een game een decennium later nog steeds de moeite waard is, of dat het genre het spel al heeft ingehaald. Gelukkig geldt voor Bravely Default Flying Fairy het eerste. Onze redactie noemde het zelfs een must na het spelen van de demo! En niet alleen de game blijft goed, de nieuwe minigames die gebruikmaken van de muisbesturing zijn ook een welkome toevoeging.

Bravely Default staat in het teken van vier helden die de wereld moeten redden van het kwaad. Hierbij spelen vier kristallen, met allemaal een eigen tempel, een belangrijke rol. Het is een heerlijke turn-based RPG die met behulp van mechanieken als ‘Brave Points’ en ‘Sleep Points’ een eigen draai aan de gevechten geeft. Verder zijn er 24 verschillende jobs, een soort rollen die je groepsleden kunnen hebben. Deze jobs bepalen hun krachten en zwaktes. Het is zelfs mogelijk een job te combineren met vaardigheden van een andere job! Zo kun je je eigen speelstijl een plek geven en lekker experimenteren. Je kunt Bravely Default Flying Fairy HD Remaster vanaf vandaag kopen in de eShop voor de Switch 2. Op het moment van schrijven kost de game € 39,99. Ga jij deze game (opnieuw) spelen? Laat het ons weten in de comments!