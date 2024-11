Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind uitgesteld

De bekende Mighty Morphin Power Rangers-serie zou binnenkort een nieuwe game krijgen. Op 10 december stond de release gepland van Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. Echter, Digital Eclipse heeft bekendgemaakt dat de release op de Nintendo Switch is uitgesteld. Deze zal nu op 19 december verschijnen. Op PlayStation, Xbox en pc via Steam komt de game nog wel op 10 december uit. Een domper voor de Switch-bezitters en daar houdt het nog niet op.

Online spelen zal namelijk vanaf de release nog niet ondersteund worden op Nintendo’s hybride console en Xbox. Dit vanwege technische problemen waardoor het allemaal wat langer duurt. De verwachting is dat het binnen enkele weken na release toegevoegd wordt waardoor Switch en Xbox online met twee personen kunnen spelen.

In de tussentijd zullen spelers het met de lokale coöp moeten doen. Op die manier is de game ook volledig speelbaar. Bovendien zal er in de toekomst de mogelijkheid worden uitgebracht waarmee er met meer dan twee personen online gespeeld kan worden. Dit zal naar alle platforms komen. Het volledige statement kan je hier lezen.

Wat vind jij ervan dat Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind is uitgesteld? Laat het ons weten in de reacties!