Nintendo Sound Clock: Alarmo update voegt Animal Crossing: New Horizons toe

Als jij de gelukkige eigenaar bent van een Nintendo Sound Clock: Alarmo dan hebben we goed nieuws voor je. Een nieuwe update is verschenen voor Nintendo’s interactieve wekker, waardoor je nu wakker kunt worden met wekscene’s van Animal Crossing: New Horizons. Deze wekscene’s geven je Alarmo een nieuw digitaal uiterlijk en voegen nieuwe geluiden toe, waaronder Isabelle die ochtendgymnastiek doet en K.K. Slider die de main theme song zingt. Dit is overigens een gratis update. Als je de Alarmo verbind met het internet en je Nintendo Account kun je hem downloaden.

De Alarmo heeft inmiddels aardig wat thema’s, zo is afgelopen maart nog een speciaal thema van Super Mario Bros. toegevoegd om MAR10 dag te vieren. Meer informatie daarover hebben we toendertijd hier uiteengezet.

Alarmo is al een tijdje verkrijgbaar via de My Nintendo Store. Je kunt hem via deze link bestellen. De wekker moet ondertussen ook verkrijgbaar zijn bij andere winkels.

