Otome Daoshi -Fighting for Love- krijgt releasedatum

Begin juli, tijdens het panel van Aksys Games op de Anime Expo in Los Angeles, werden drie otome-titels aangekondigd. Twee daarvan – Illusion of Itehari en Mistonia’s Hope – zijn inmiddels al uitgekomen. De derde game, Otome Daoshi -Fighting for Love-, zou in de lente van 2026 voor de Nintendo Switch moeten verschijnen. Aksys Games laat vandaag weten dat Otome Daoshi -Fighting for Love- bij ons vanaf 26 maart 2026 te spelen gaat zijn.

Ik zeg bij ons, want deze titel kwam vorig jaar september al uit in Japan onder de naam 燃えよ！ 乙女道士 ～華遊恋語～ (Moeyo! Otome Doushi ~Kayuu Koigatari~). Voor de Westerse release heeft de game dus de titel Otome Daoshi -Fighting for Love- gekregen. Hoofdpersoon is Shunlin, een Daoist priesteres in opleiding. Op de dag van een groot toernooi dringt er een aanvaller binnen die het publiek aanvalt. Wat volgt is een verhaal over conflicten, verraad en de liefde.

Wie trouwens interesse heeft in de fysieke exclusieve editie van de game kan al een pre-order plaatsen in de webshop van Aksys Games Europe. Deze ‘online exclusive edition’ bevat naast de game ook zes sleutelhangers.

Kijk jij uit naar deze Westerse release?