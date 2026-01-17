Video vergelijkt Switch met Switch 2 Edition Animal Crossing: New Horizons

Een nieuwe vergelijkingsvideo is verschenen op Youtube kanaal ‘ElAnalistaDeBits’ welke deze keer de Switch versies van Animal Crossing: New Horizons vergelijkt. Eerder deze week verscheen er een heleboel nieuwe content voor de inmiddels zes jaar oude game, door middel van zowel de 3.0.0 update en de Switch 2 Edition. De 3.0.0 update is voor iedereen beschikbaar, maar voor de Switch 2 Upgrade zul je een paar euro moeten neerleggen. Maar wat krijg je daar precies voor terug?

Onderstaande video zet dat even haarfijn voor je uiteen. Het belangrijkste lijken de laadtijden te zijn: deze zijn op de Switch 2 maar de helft van het origineel. Op overige punten lijkt de game grotendeels hetzelfde te zijn: Nintendo heeft bijvoorbeeld niet aan de graphics gezeten en ook op de Switch 2 speelt de game nog steeds op 30FPS. Wel is deze iets stabieler, waar op de Switch deze nog wel kon vallen op plekken waar veel items buiten stonden heeft de Switch 2 hier minder last van. Ook is de resolutie verhoogd: de game loopt op 1080p in handheld en 4K in de dock. Hieronder kun je de video bekijken.

Ben jij Animal Crossing aan het spelen op de Nintendo Switch 2? En ben je daar opnieuw mee begonnen of doorgegaan met een oud eiland? Laat het weten in de reacties hieronder!