Krijgt Fatal Frame 1 ook een remake?

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen september werd onthuld dat horrorklassieker Fatal Frame II een remake zou krijgen. Inmiddels is de releasedatum daarvan al vrij dichtbij! Maar hoe zit het met de originele Fatal Frame? Had die niet als eerste de remake-behandeling moeten krigen? In een interview met 4Gamer vertelt Koei Tecmo hier meer over.

Wel of geen remake?

Het interview zelf is volledig in het Japans. Gelukkig heeft Nintendo Everything enkele delen hiervan vertaald, waaronder het commentaar van series director Makoto Shibata over het uitblijven van een Fatal Frame-remake. Hij geeft aan dat hier binnen het bedrijf absoluut over is gesproken, en dat ze aanvankelijk wel van mening waren dat er eentje moest komen. Maar was dat wel zo’n goed idee geweest? Shibata vertelt dat het grote succes van Fatal Frame voornamelijk kwam van het baanbrekende concept: spoken vangen met je camera. Als je dat even buiten beschouwing laat en dan Fatal Frame vergelijkt met Fatal Frame II, dan zie je dat het eerste deel toch wel achterblijft. Dit komt omdat er in latere delen flink is voortgebouwd op de basis die Fatal Frame heeft opgezet. In vergelijking, is deel één dus een beetje… kaal? Er zijn veel minder gebieden om te verkennen, en minder speelbare personages. Ook is het verhaal relatief kort. Er zou dus een hoop meer bij een remake komen kijken. Fatal Frame II heeft op al deze vlakken meer te bieden, dus is de keuze hierop gevallen. De mogelijkheid op een remake van deel één is echter nog niet helemaal van tafel. Afhankelijk van het succes van Fatal Frame II, wordt er misschien opnieuw naar gekeken.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE verschijnt op 12 maart voor Nintendo Switch 2, zowel digitaal als fysiek.

Zou jij een remake van de originele Fatal Frame willen zien? Vertel ons in de comments wat jij van deze beslissing vindt.