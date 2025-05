Misc. A Tiny Tale lanceert 22 juli

Ontwikkelaar Tinyware Games heeft met Misc. A Tiny Tale een lange weg achter de rug. Het begon allemaal met de onthulling van de game in 2020. Vervolgens kwam er een geplande release in 2022, maar die werd niet gehaald. Na de heraankondiging vorig jaar stond de release gepland voor 2025. Eindelijk is er goed nieuws, want de game heeft een releasedatum gekregen. Op 22 juli 2025 komt de game uit op de Nintendo Switch.

In Misc. A Tiny Tale ga je op avontuur met twee robotjes, Buddy en Bag Boy. Tijdens hun reis komen ze vele alledaagse voorwerpen tegen en moeten ze puzzels oplossen. Door onder andere munten en vuil op te rapen help je anderen. Bovendien maak je de wereld een stukje mooier.

Ben jij al klaar voor deze hartverwarmende reis? Laat het ons weten in de reacties en kijk nog zeker onderstaande trailer.