Monowave komt dit jaar naar de Nintendo Switch

Monowave is de opkomende game van Studio BBB. Deze game wordt later dit jaar verwacht op de Nintendo Switch en pc. Een gloednieuwe gameplaytrailer is gedeeld op het YouTube-account van IGN. Deze kan je hieronder bekijken. Een echte aanrader om te bekijken trouwens, want de stijl is vrij uniek.

Monowave is gebaseerd op de menselijke kracht van emoties en heeft als doel de harmonie te herstellen. Je speelt als de Guardian Mono die de vier emoties moet beschermen. De Prism Tree beheerste die emoties, maar op een gegeven moment viel dat uiteen. De emoties verspreidden zich door de wereld en werden niet meer in toom gehouden. Mono moet daarom op reis in dit puzzelavontuur om de emoties weer in harmonie te krijgen.

