Releasedatum voor Tavern Talk Stories: Dreamwalker (Switch)

Voor fans van cozy visual novels is het momenteel een geweldige tijd. Na de onlangs verschenen opvolger in de Coffee Talk-reeks (Coffee Talk Tokyo) is er nu ook voor die andere serie – Tavern Talk – een nieuw deel in aantocht. Het goede nieuws is bovendien dat we daar ook niet lang meer op hoeven te wachten. Op 9 juni verschijnt Tavern Talk Stories: Dreamwalker digitaal voor de Nintendo Switch. Het gaat om een losstaand te spelen prequel dat zich afspeelt 36 jaar voor de gebeurtenissen uit het origineel. Een nieuw deel voor fans én nieuwkomers dus!

Een andere herbergier in een nieuwe omgeving

Het origineel – Tavern Talk – stamt uit 2024 en werd net als Coffee Talk en VA-11 HALL-A al snel een geliefde titel. Ook wij genoten destijds van de setting, de prachtige visuals, de boeiende verhalen, maar vooral van de geweldige personages. Ja het voelde als ‘een tweede thuis’. Lees vooral hier onze volledige review. Tavern Talk is ontwikkeld door Gentle Troll Entertainment en geïnspireerd op D&D (Dungeons & Dragons). In deze visual novels novels kruip je in de huid van een herbergier en voorzie jij jouw uiteenlopende clientèle van speciale drankjes. Speciaal, want met jouw brouwsels beïnvloed je het lot van je trouwe klanten. Terwijl jij een steeds grotere selectie drankjes serveert, leer je de unieke persoonlijkheden van de tavernebezoekers kennen en zorg je ervoor dat ze zich thuis voelen in jouw etablissement. Ondertussen verzamel je geruchten die je combineert tot quests en aanbiedt aan de avonturiers in je bar. En hey, degenen die terugkeren van hun quests hebben soms iets leuks voor je, waar jij je herberg weer mee opfleurt.

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden bekijk dan vooral onderstaande releasedatumtrailer én check de Nintendo eShop. Daar kun je nu al een gratis demo downloaden. Als je daarna ook nog eens benieuwd bent naar onze ervaring, houd dan Daily Nintendo in de gaten, want wij zijn dit nieuwe deel al aan het spelen. Onze review komt op de dag van release online!