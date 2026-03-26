Village in the Shade komt naar het Westen

Vorig jaar werd Hono Gurashi no Niwa aangekondigd voor de Nintendo Switch (2) in Japan. De game zal dit jaar op 31 juli verschijnen. Uitgever NIS America heeft nu onthuld dat de game ook in het Westen zal uitkomen. Dit zal gebeuren onder de naam Village in the Shade. Een trailer kan je hieronder bekijken. De game staat voor het Westen gepland in de herfst van dit jaar.

Village in the Shade is een farming-simulator die zich afspeelt in Kagatsu, een Japans bergdorpje. Hoewel het mogelijk is om een rustig leven te leiden, zijn er genoeg geheimen te ontdekken. Daarvoor zal je de regels moeten breken: praat niet met onbekenden, verlaat het dorp niet en ga nooit ’s nachts naar buiten. Wat zal je ontdekken als je deze regels breekt? Het zal in elk geval een andere kant van dit dorp tonen.

