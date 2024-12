Vind de KONG-letters en krijg een bananenwallpaper plus 100 platina punten

Zo nu en dan geeft Nintendo gratis en voor niks, of voor een paar platina punten, een achtergrond weg via de My Nintendo-website. Echter pakt het bedrijf het ditmaal net iets anders aan. Via het platform X heeft Nintendo Nederland namelijk bekendgemaakt dat de officiële gamepagina van Donkey Kong Country Returns HD wat interactiever is gemaakt. Op die pagina kun je nu namelijk opzoek gaan naar de KONG-letters. Als je de letters K, O, N en G allemaal hebt gevonden, dan komt er een pop-up in beeld. Hierin staat een link naar de pagina waar je de schil-derachtige bananenwallpaper kunt verkrijgen. Ook krijg je als extraatje 100 platina punten voor in jouw digitale spaarpot.

Je kunt een schil-derachtige bananenwallpaper krijgen door naar onze officiële gamepagina van #DonkeyKong Country Returns HD te gaan en daar alle KONG-letters te vinden. Als je dit doet, krijg je er ook nog eens 100 platina punten bij!



🍌👉https://t.co/gzTr1jf238 pic.twitter.com/5Z4O7EyTGi — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 16, 2024

