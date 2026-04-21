Interactief verhaal and Roger komt ook naar de Switch 2

Het interactieve verhaal and Roger verscheen vorig jaar juli digitaal voor de Nintendo Switch en pc via Steam. Uitgever Kodansha en ontwikkelaar TearyHand Studio onthullen nu dat er ook een Switch 2-versie gaat komen, evenals een mobiele versie voor iOS en Android. Dat gebeurt op 18 juni. Op diezelfde dag komt er ook een gratis update beschikbaar waardoor ook de Nederlandse taal te kiezen gaat zijn. Dat geldt voor zowel de Switch- als de Switch 2-versie.

De game and Roger bestaat uit drie hoofdstukken die in ongeveer een uur te spelen zijn. Dat maakt het een vrij kort verhaal, maar wel één met impact. Het verhaal draait om een meisje dat op een dag wakker wordt en merkt dat iets niet klopt. In de woonkamer ligt een man op de bank die helemaal niet op haar vader lijkt. De indringer beweert haar te kennen, maar zij heeft geen idee wie hij is. Geschrokken rent ze naar buiten. Wat is hier aan de hand? and Roger biedt point-and-click-verkenning in een achtergrond met contrastrijke, stripboekachtige beelden. Spelers voltooien interactieve taken en lossen contextuele puzzels op, waardoor ze meer inzicht krijgen in het mysterie. Mocht je nieuwsgierig zijn naar and Roger, download dan de gratis demo in de Nintendo eShop. Die introduceert het begin van het eerste hoofdstuk.

Hieronder vind je de eerder verschenen launchtrailer van de Switch-release.