De Nintendo Winter Sale in de eShop is nu van start gegaan!

Vind jij het ook zo heerlijk om in de winter lekker knus binnen te zitten en aan de slag te gaan met een nieuwe game? Dan hebben we goed nieuws jou! Nintendo Nederland heeft namelijk haar Winter Sale aangekondigd en die is nu al meteen begonnen! Dankzij deze uitverkoop kunnen Switch-bezitters in de Nintendo eShop tot maar liefst 75% korting krijgen op een titel. Zoals bij elke kortingsactie zijn er weer diverse soorten games in de aanbieding. Denk bijvoorbeeld aan Mario + Rabbids Sparks of Hope, Among Us en zelfs The Elder Scrolls V: Skyrim.

Via deze link kun je via de officiële website van Nintendo NL alle deals bekijken.

Zoek je iets waar je warm van wordt tijdens de winter? De Nintendo Winter Sale in de #NintendoSwitch #eShop is begonnen, met kortingen tot wel 75% op een enorm assortiment games!



Bekijk het aanbod hier: https://t.co/hta83wuMr3 pic.twitter.com/gbWK2CY6qu — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 16, 2024

Zit er iets leuks voor je tussen? Laat ons dan in de reacties weten welk spel jij hebt aangeschaft. Wij zijn erg benieuwd!