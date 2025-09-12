Nintendo brengt een berucht systeem naar Nintendo Classics: de Virtual Boy komt terug!

In een grote shock heeft Nintendo vandaag een nieuwe toevoeging aan Nintendo Classics toegevoegd. Geen Wii, DS, of een bekend apparaat. Nee, de beruchte Virtual Boy. Dit apparaat heeft in Nederland niet eens het daglicht gezien, maar komt nu dus terug naar de Switch 2. Vanaf 17 februari kunnen spelers in één van Nintendo’s eerste VR-systemen duiken. Dit zowel op de Switch 2 als de originele Switch. Hiervoor heb je wel de NSO Expansion Pass nodig.

Je hebt hier wel een speciale houder voor nodig, aangezien het een soort VR is. Goed nieuws hiervoor, Nintendo komt met een speciale plastic houder in de vorm van het originele apparaat. Beide consoles passen er in dus iedereen kan hem gebruiken. Ook komt er een kartonnen variant. In totaal moeten 14 games over een periode van tijd verschijnen.