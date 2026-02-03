[Preview] Virtual Boy – Nintendo Classics – benieuwd naar langere sessies

Eén van de dingen die wij vorige week bij Nintendo hebben kunnen proberen was de Virtual Boy-accessoire en een aantal games. In totaal hebben we tien minuten het product kunnen gebruiken. Dit was door middel van de plastic Virtual Boy van de My Nintendo Store en de Switch 2. Het was al helemaal voor ons opgezet dus hoe het product precies in elkaar gezet wordt kan ik niets over zeggen, maar natuurlijk wel over de gameplay-ervaring.

Mogelijk had je voor Nintendo de Virtual Boy-toevoeging voor Nintendo Switch Online aankondigde er nog nooit of amper van gehoord. Dat is ook niet zo gek. In Europa is de hardware nooit officieel verschenen en totaal zijn er nog geen miljoen exemplaren verkocht. Dit kwam onder andere door een erg hoge prijs, maar ook het comfort en de games waren niet indrukwekkend genoeg. Dus dit systeem heeft het dan ook maar enkele jaren bestaan. Van de 22 games die ooit zijn verschenen zal deze app er zeven bevatten op lancering, komen er nog zeven dit jaar en ook nog twee onuitgebrachte games. Of de overige acht games ooit komen is nog onbekend.

Games zijn simpel, maar eerste ervaring is goed

Voor onze speelsessie hadden we tien minuten en toegang tot alle launch-titels die op 17 februari zullen verschijnen. Ons werd aangeraden om aan de slag te gaan met Wario Land, Galactic Pinball en Teleroboxer. Voor we aan de slag konden gaan moesten we wel nog even wat instellingen aanpassen als de schermgrootte en de IPD (Inter Pupillary Distance). Dit om te zorgen dat het scherm scherp voor jouw ogen staat.

Wat mij meteen opviel en eerlijk gezegd verbaasde, was hoe goed het 3D-effect was in de drie games. Het was het meest merkbaar bij Wario Land en Galactic Pinball, maar het was zeker niet slecht bij Teleroboxer. Na mijn speelsessie heb ik dan ook totaal geen last gehad van mijn ogen. Doordat de games gespeeld worden in het rood en zwart, vraag ik mij trouwens ook af hoe de ervaring zal zijn op de Switch OLED. Waar zwart echt zwart is, maar daarentegen de resolutie van het scherm natuurlijk 720p is, in plaats van de 1080p van de Switch 2. Het zou goed kunnen dat de lagere resolutie impact heeft op de ervaring voor je ogen.

Van de spellen moet je echter niet te veel diepgang verwachten. Zo heeft Wario Land ook een indicatie dat het een speelduur heeft van 32 minuten. Verwacht dus geen enorme en diepgaande platformers. Natuurlijk kun je met sommige games praktisch oneindig doorgaan zoals met Galactic Pinball. Toch geven de games een leuke ervaring en is er een diverse selectie vanaf het begin. Sowieso is het een leuk kijkje op een bijzonder stukje geschiedenis van Nintendo.

Comfort kan een probleem worden

Hoewel ik tijdens mijn speelsessie zeker geen last had van het VR-aspect (nu heb ik daar sowieso nooit last van gehad), ben ik wel bang dat langere sessies erg oncomfortabel kunnen worden. De standaard is namelijk niet goed aan te passen. Je kunt de hoek van het bovenste stuk aanpassen, maar dat is het. Dus als je geen goede houding kunt hebben zal dit snel ongemakkelijk worden. Wel zijn de games goed in korte spurts te spelen en zit er ook een optie om de games automatisch te pauzeren ingebouwd. Hoe dan ook tijd zal het leren goed de ervaring is met langere sessies.

Voorlopig oordeel

Helaas hebben we maar tien minuten het systeem kunnen testen, dus ik durf nog niet te zeggen hoe fijn langere speelsessies voor mij gaan zijn, maar door de statische vorm en houding van de accessoire ben ik er eigenlijk wel bang voor. Zeker als je net niet lang of klein genoeg bent. Toch ben ik wel voorzichtig enthousiast.