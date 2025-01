Virtual Console stond gepland voor de Switch

Op de Nintendo Switch kun je weliswaar voldoende klassiekers uit de Nintendo-geschiedenis spelen, dit kan alleen met een NSO-abonnement waarbij Nintendo een selectie aan titels aanbiedt. Voor de Nintendo Switch was het spelen van retro-games ook mogelijk middels de Virtual Console. Op de Wii, de Wii U en de Nintendo 3DS was deze service beschikbaar. In de Virtual Console was het mogelijk los oude retro-games te kopen. Nu is ontdekt dat Nintendo ook plannen had om de Virtual Console naar de Switch te brengen, iets wat uiteindelijk nooit door is gegaan.

Het nieuws is afkomstig van Nintendo-expert LuigiBlood, welke de informatie haalt uit een nieuw lek aan iQue-e-mails. Nintendo en iQue werkten eerder samen aan verschillende projecten en uit de mailwisseling blijkt dat er ook plannen waren voor de Virtual Console op de Switch. Behalve de nodige Nintendo-games zouden Final Fantasy 1 and 3, Mega Man 2 to 6, Ganbare Goemon Karakuri Dochu en Star Luster ook getest zijn. Ook online mogelijkheden moesten een onderdeel van de service worden, zodat spelers de klassieke games ook online zouden kunnen spelen.

Uiteindelijk zijn de plannen geannuleerd en dat heeft geresulteerd in het feit dat we klassieke titels nu kunnen spelen middels Nintendo Switch Online dat we vandaag hebben. Meer kun je lezen in LuigiBlood’s post op Tublr.

Had jij liever de Virtual Console op de Switch gehad of ben jij juist blij met de klassieke titels middels Nintendo Switch Online?