[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 3

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Donkey Kong Country Returns HD

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 16 januari 2025

Donkey Kong Country returns verscheen voor het eerst op de Wii in 2010, en was de eerste Donkey Kong Country titel die niet door studio Rare werd gemaakt. In 2013 verscheen de game op de Nintendo 3DS onder de noemer Donkey Kong Country Returns 3D, en nu is het op de Nintendo Switch tijd voor een HD versie!

In Donkey Kong Country Returns HD help je Donkey Kong en Diddy Kong om hun kostbare bananen terug te pakken van de gemene Tiki Tak-stam. Dit doe je door te springen op diverse vijanden, door tonnen te knallen en door te rijden op onder andere raketten en mijnwagentjes. Deze titel bevat maar liefst 80 levels, inclusief de extra levels uit de 3DS-versie, die verdeeld zijn over negen verschillende werelden. Bovendien is het mogelijk om dit spel te spelen zoals die is ontworpen voor de Wii of kun je kiezen voor de lagere moeilijkheidsgraad waar je bijvoorbeeld extra hartjes krijgt. En oh ja, wist je al dat er een lokale multiplayerstand voor twee spelers aanwezig is?

DreadOut Remastered Collection

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 16 januari 2025

Deze collectie bestaat uit de twee games DreadOut en DreadOut: Keepers of the Dark. In deze games speel je als de scholier Linda. Zij zit vast in een oud verlaten dorpje en moet proberen te overleven. Daarvoor maakt ze gebruik van haar mobiel en camera. Zo moet ze vechten tegen angstaanjagende tegenstanders en moet ze mysterieuze puzzels oplossen. Toen een groep middelbare scholieren van een excursie afdwaalde, kwamen ze iets totaal onverwachts tegen. Een lang vergeten stadje dat gevangen zat in een vredige staat van slaap. Wat ze zich niet realiseerden, was wat er binnen loerde. En wat leek op een onschuldige wandeling, verandert in een ramp als het afgelegen stadje zijn duistere en vreselijke geheimen onthult. De aanwezigheid van sinistere krachten van buiten hun bestaansgebied. DreadOut: Keepers of the Dark is een losstaande horrorgame die zich afspeelt in het DreadOut-universum. Ook hier help je Linda om te overleven.

Tales of Graces f Remastered

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 17 januari 2025

Tales of Graces F Remastered is een remaster van de gelijknamige titel uit 2003. Deze kwam in eerste instantie alleen in Japan uit, al kwam de game uiteindelijk ook naar het Westen door middel van de Playstation 3. In deze remaster zul he het originele verhaal vinden, maar ook een boel nieuwe functies. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwe dash-functie, een mogelijkheid om dingen te skippen en een heleboel quality of life veranderingen. De game speelt zich af op de weelderige en groene planeet Ephinea, waar drie jonge kinderen elkaar een belofte doen die de wereld wel eens kunnen redden. Asbel, troonopvolger van een plaatselijke heerser, Richard, prins van het koninkrijk Windor, en Sophie, een mysterieus meisje zonder verleden, helpen elkaar nadat Richard ternauwernood een moordaanslag overleefd heeft. Vervolgens zweren ze een eed van eeuwige vriendschap. Jaren later is de wereld niet meer hetzelfde als diegene waar ze opgroeiden. Asbel en zijn vrienden wachten grote gevaren wanneer Lhant het toneel wordt van een machtsstrijd tussen de drie grote naties van Ephinea. Wanneer een nog grotere dreiging zich openbaart en het lot van de wereld aan een zijden draadje hangt, wordt de vriendschap tussen de jonge helden danig op de proef gesteld.

Naast het hoofdverhaal bevat Tales of Grace f Remastered ook de DLC ‘Lineage and Legacies’. Er zijn zes maanden verstreken sinds de reis rond de wereld. Sophie maakt zich zorgen over haar mogelijke toekomst en is vastberaden om eraan te ontkomen. Tegelijkertijd verspreiden zich opnieuw vreemde veranderingen over Ephinea. Terwijl Asbel zich zorgen maakt over Sophie, gaan zij en haar vrienden op onderzoek uit naar de oorzaak van de abnormaliteit…

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 januari

13 januari – Item Frenzy

13 januari – Korean Drone Flying Tour Chuncheon City

14 januari – Still Joking

15 januari – Sokorobot

16 januari – Blade Chimera

16 januari – Folk Hero

16 januari – Professor Doctor Jetpack

16 januari – Things Too Ugly

16 januari – Shadows of Steam

16 januari – RIKI 8Bit GAME Collection

16 januari – Trading Card Shop Simulator

16 januari – Football Stars: Head Ball Soccer Co-op Battle

16 januari – Picomix NuSan

16 januari – Jewel Fever 3

16 januari – Hynpytol

16 januari – The Last Light

16 januari – Backrooms: Inside The Escape

16 januari – District Evolution

16 januari – Warfront Tactics: Battlefield Chronicles Battle Simulator

16 januari – EGGCONSOLE ‘Crimson’ PC-8801mkIISR

16 januari – Starlair

17 januari – Tales of Graces f – Deluxe Edition

17 januari – Sweet Bakery Tycoon – Definitive Edition

17 januari – Ultimate Rock Climbing Challenge

17 januari – Trash Punk – Moto Rush GT (Bundle)

17 januari – Need for Race: Street King

18 januari – Isolation Instinct: Farming, Craft, Survival

