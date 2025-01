Gerucht: Halo: Master Chief Collection komt naar de Switch 2

Het moge duidelijk zijn dat de geruchtenmolen rond de Switch 2 en alles wat daarbij hoort, niet stil staat. Of het nu om de console, accessoires of eventuele launchtitels gaat, de ene claim na de andere verschijnt online. Nu is er een opmerkelijk gerucht boven komen drijven over Halo. Mogelijk komt Halo: The Master Chief Collection naar de opvolger van de Nintendo Switch.

Dit vertelt Nate the Hate in een nieuwe podcast. De insider praat over Microsofts intentie om meer Xbox-games voor de Switch 2 uit te gaan brengen en noemt daarbij onder andere de Halo-collectie en Flight Simulator. Hij voegt daaraan toe dat “als er dit jaar een [Xbox]-game uitkomt, die hoogstwaarschijnlijk ook zijn weg naar de Playstation 5/Switch 2 zal vinden”. Zijn claims zijn vooralsnog niet bevestigd door Nintendo en Microsoft, maar aangezien Microsoft over lijkt te gaan op een multiplatformstrategie, klinkt het niet onwaarschijnlijk.

Inmiddels lijkt Jez Corden van Windows Central wel heil te zien in deze geruchten. Hij geeft aan dat ze “waarschijnlijk waar zijn”, en dat Microsoft vermoedelijk nog meer in petto zal hebben voor de Nintendo Switch 2. Desondanks moeten we het allemaal nog even met een korreltje zout nemen zolang er geen officiële aankondigingen worden gedaan.